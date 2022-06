"Love, Victor"-Stars gestehen: So traurig waren die letzten Tage

Es ist die dritte und letzte Staffel und der gesamte Cast scheint noch nicht ganz bereit für den Abschied zu sein. Wir haben mit den "Love, Victor"-Stars Anthony Turpel (Felix), Isabella Ferreira (Pilar), Mateo Fernandez (Adrian), Michael Cimino (Victor) und George Sear (Benji) auf drei Staffeln "Love, Victor" zurückgeblickt und sie haben uns von ihren letzten Momenten am Set erzählt.

"Love, Victor"-Stars: Das war ihre schönste Erfahrung

Die "Love, Victor"-Schauspieler*innen sind in den letzten drei Jahren eng zusammengewachsen und eine Familie geworden, denn ihre Kolleg*innen ist das, was ihnen von dieser Zeit immer in Erinnerung bleiben wird: "Jede*r, die*der daran beteiligt war, ist wirklich die erstaunlichste und beste Gruppe von Menschen. Und die Vorstellung, dass wir das Glück hatten, drei Staffeln lang mit unglaublichen Menschen zu arbeiten, die extrem talentiert sind, war einfach fantastisch", schwärmt Anthony Turpel. Und auch Isabella Ferreira stimmt ihm da sofort zu: "Ich denke, es ist einfach eine tolle Erfahrung, mit Schauspieler*innen zusammenzuarbeiten, die so unglaublich talentiert sind und auch insgesamt einfach tolle Menschen sind. Ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe und sie jetzt im echten Leben zu meiner Familie gehören."

"Love, Victor" Staffel 3: So emotional war die letzte Szene

Umso trauriger ist es nun natürlich, dass diese Familie nach drei Staffeln"„Love, Victor" auseinandergerissen wird. Vor allem der letzte Tag am Set hat alle sehr mitgenommen. Michael Cimino erinnert sich an seinen letzten Moment als Victor zurück und wird dabei sehr emotional: "Er [der Regisseur] sagte: 'Das ist die letzte Aufnahme von "Love, Victor", in der ganzen Serie.' Und ich erinnere mich, wie ich da stand und versuchte, dieses letzte Mal, als ich Victor war, in mich aufzunehmen. Ich wollte mich einfach daran erinnern, wie ich das letzte Mal Victor war und es wirklich in Ehren halten." Die Emotionalität des Schauspielers drang auch zu den anderen durch: "Man hat es dir auf jeden Fall angemerkt, auch wenn man hinter der Kamera stand. Es war wirklich sehr emotional, um ehrlich zu sein", erzählt George Sear. Mateo Fernandez konnte zunächst gar nicht glauben, dass es wirklich alles vorbei ist: "Es waren drei Jahre unseres Lebens und wir haben uns über die Jahre so gut gekannt. Es ist einfach ein komisches Gefühl, wenn es vorbei ist." Komplett aus den Augen werden sich die Cast-Mitglieder aber sicher nicht verlieren, sondern privat immer mal wieder zusammenkommen.

