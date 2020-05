Lisa & Lena: Über 5 Millionen TikTok-Abonnenten in einer Woche

Lisa und Lena: Endlich wieder bei TikTok am Start!

Mit ihren Tanz-Videos wurden die Zwillinge über Nacht zum Star. 2018 dann der große Schock: Die beliebte Social-Media-App musical.ly wird abgeschaltet und in TikTok umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt herrschte totales Chaos und viele Nutzer verabschiedeten sich deshalb. Darunter auch Lisa und Lena. Zum Unverständis vieler Fan löschten sie kurzerhand ihren TikTok-Kanal mit 32 Millionen Followern und sorgten damit für eine krasse Veränderung in ihrem Leben. Am 8. Mai dann die Überraschung: Lisa und Lena sind zurück auf TikTok! Und das mit Erfolg: Innerhalb von einer Woche erreichen sie 5,8 Millionen Abos! (Stand: 14. Mai 2020) 😳

Lisa und Lena haben es drauf!

Besonders durch die Corona-Krise wird TikTok von vielen deutschen Stars zurzeit krass gehyped! Aufgrund des Social Distancing sitzen viele zu Hause, können nicht auftreten und vertreiben sich die Zeit mit der Social-Media-App. So auch Lisa und Lena. Dabei konnten sie jedoch nicht auf ihren Erfolg von damals aufbauen, sondern mussten sich komplett neu anmelden. Doch ihre Community bleibt ihnen Treu! Innerhalb von sechs Tagen folgen ihn bereits über fünf Millionen Menschen auf TikTok. Krass! Dafür brauchen andere Stars, Monate…. Die Girls haben es einfach drauf und zeigen uns jetzt, dass sie ihr Skills noch nicht verlernt haben! Bleibt zu hoffen, dass sie uns auch weiterhin mit ihren coolen Videos durch die Zeit des Social Distancing helfen.

Im Minutentakt bekommen die Zwillinge neue Follower auf TikTok dazu. TikTok/ lisaandlena

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!