Liebes-SMS: Die schönsten Sprüche!

Flirt-Alarm! Du bist total verknallt - traust dich aber nicht, es deinem Crush persönlich zu sagen? Oder willst du deinem Boy/Girl einfach mal wieder beweisen, wie gern du ihn/sie hast?! Dann ist das hier genau das Richtige für dich! Hier kommen die schönsten Liebessprüche für WhatsApp und Co.

Die schönsten Liebes-SMS

Words begin with "ABC"

Numbers begin with "123"

Music begins with "DoReMi"

But love begins with "You & Me"

Ich bin hier, du bist dort. Einer ist am falschen Ort!!!

Hallo du, mein Sonnenschein! Dein Herz so groß, deine Liebe so rein. Die Küsse so süß, die Lippen so fein. Ich denk an dich, ich liebe dich, du, mein Sonnenschein!

Hallo, ich bin eine Flirt-SMS! Ich werde immer an gaaaanz besondere nette und liebe Menschen verschickt... so wie an dich!!!

Liebe ist, an jemanden zu denken, ohne nachzudenken.

Liebes-SMS an Jungs

Manche Träume sind länger als andere, manche Träume sind schöner als andere. Aber mein schönster Traum, der liest jetzt gerade diese SMS!

Ich wollte dir etwas unheimlich Süßes, Hübsches, Kluges, Schönes und Fantastisches senden - aber leider pass ich nicht auf das Display... :-)

Wie ein Nike ohne Air, wie ein Gummi ohne Bär, wie ein Dusch ohne Das, wie ein Kontra ohne Bass, wie die Sonne ohne Stich, so wär' mein Leben ohne DICH!

Es gibt Menschen, die ich mag. Es gibt Menschen, die ich hasse. Es gibt Menschen, ohne die ich nicht leben kann - aber es gibt nur einen Menschen, den ich liebe!

Mir wurde beigebracht:

Tag = 24 Stunden

Minute = 60 Sekunden

Aber mir wurde nicht gesagt, dass eine Sekunde ohne dich eine Ewigkeit dauert!

Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Auch wenn du weit weg bist, bin ich dir nah.

Hast du einmal Liebeskummer, wähl doch meine Nummer.

H)IP 383!7 H)! H)IP 77!M H)! H)!P 9VW H)!. Stell dein kaputtes Handy auf den Kopf und lies noch mal!

Liebes-SMS an Mädchen

Hallo, lächle doch mal! Genau so! So süß! Wenn du dich jetzt sehen könntest, wüsstest du, warum ich dich so mag.

Als ich dich das erste Mal sah, hab ich mich immer gefragt, woher ich dich kenne? Doch nun weiß ich es: Du bist das Mädchen meiner Träume!

Ich habe gerade einen Anruf aus dem Himmel erhalten: sie suchen ihr süßestes Engelchen auf Erden - aber keine Angst, ich hab dich nicht verraten!

Außer Blödsinn habe ich nur eines im Kopf ... DICH!

Ich sage es ganz frech: Von dir bin ich hin und weg.

Nach §11(4) des dt. Liebesbuches sperre ich dich sofort lebenslänglich in mein Herz ein. Gegen dieses Urteil kann keinerlei Widerspruch eingelegt werden!

Achtung! Geh in Deckung! 5,4,3,2,1 ... zu spät! Ich habe dich gewarnt. Du wurdest gerade mit 10000000 Küsschen von mir überhäuft.

SOS Notrufsignal: Herz an Herz, liebst du mich, so melde dich!