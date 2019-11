Via Twitter schockte der One Direction-Sänger seine Fans: Denn dort verriet Liam Payne, als Teenie ausgeraubt worden zu sein: "Ich wurde mit gezücktem Messer von einem Mann in Bilston angegriffen, als ich 12 Jahre alt war und ich und mein Freund wurden ausgeraubt. Glücklicherweise war das alles, was passiert ist und wir sind unbeschadet davongekommen. Nicht jeder hat so viel Glück." Heftig, oder?😨