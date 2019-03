Liam Payne wurde überfallen!

Liam Payne wurde mit einem Messer angegriffen

Sorge um Liam Payne (25): Das One Direction-Mitglied schockt seine Fans mit diesem Tweet. "Ich wurde mit gezücktem Messer von einem Mann in Bilston angegriffen, als ich 12 Jahre alt war und ich und mein Freund wurden ausgeraubt", twitterte Liam Payne vor ein paar Tage. Weiter schrieb er: "Glücklicherweise war das alles, was passiert ist und ich und mein Freund sind unbeschadet davongekommen. Nicht jeder hat so viel Glück"

Liam Payne: Setzt sich gegen Messerdelikte ein

Den Anstoß zu Liams Story gab eine Reporterin von "Birmingham Live". Sie wollte via Twitter den Politiker Liam Byrne auf das Thema Messerdelikte in Birmingham aufmerksam machen. Denn hier haben die Strafdelikte in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Der "Polaroid"-Interpret klingte sich in die Unterhaltung ein und bot an, bei Kampagnen zu helfen. "Jeglichen Support, den ihr braucht. Ich bin am Start. Ein Messer zu besitzen, macht dich nicht zu einem stärkeren Menschen. [...] Es bringt dich in Gefahr. Leg es nieder und werde keine Statistik.", twitterte der Brite.

