Liam Payne spielt mit Marco Reus in Dortmund

Wow – Fußballprofi Marco Reus, Sänger Liam Payne, Fußballer Christian Pulisic und Rapper MoTrip starten gemeinsam ein Projekt.

Marco Reus vs. Liam Payne: FIFA-Battle

Was passiert, wenn ein Profi-Fußballspieler und ein britischer Künstler gegeneinander FIFA zocken? Genau – ein ganz schön witziges Video. Das haben sich wohl auch die Macher der "FIFA 19 World Tour" gedacht und prompt Liam Payne, Marco Reus, MoTrip und Christian Pulisic zu einem FIFA-Wettkampf nach Dortmund eingeladen. Damit dieses Battle nicht unfair abläuft, traten hier folgende Teams gegeneinander an Marco Reus & MoTrip vs. Christian Pulisic & Liam Payne – sprich BVB-Profi + Laie gegen BVB-Profi + Laie. Die Vier haben dem Motto "No Rules" aus den neuen "EA SPORTS FIFA 19 Hausregeln" gespielt. Hier könnt ihr das FIFA-Battle sehen:

FIFA 19: Das sind die "Hausregeln"

In der neuen Version von FIFA kann man nun eine der fünf Hausregeln wählen und in diesem Modus spielen. Das sind die "Hausregeln":

No rules: Bei diesem Modus herrscht absolutes Chaos: kein Abseits, keine Fouls und keine Karten. Tobt euch im 'eins gegen eins' gegen euren Kumpel aus. Das kann heiter werden!

Bei diesem Modus herrscht absolutes Chaos: kein Abseits, keine Fouls und keine Karten. Tobt euch im 'eins gegen eins' gegen euren Kumpel aus. Das kann heiter werden! First to: Kein lästiges Zeitspiel mehr! Bei diesem Modus könnt selbst eine Anzahl an Toren festlegen. Wer zuerst diese Anzahl an Treffern erreicht, gewinnt das Spiel.

Kein lästiges Zeitspiel mehr! Bei diesem Modus könnt selbst eine Anzahl an Toren festlegen. Wer zuerst diese Anzahl an Treffern erreicht, gewinnt das Spiel. Long range: Ihr seid Weitschuss-Experten? Dann sollte das der Modus eurer Wahl sein, denn hier zählen Tore von außerhalb des Sechzehners doppelt!

Ihr seid Weitschuss-Experten? Dann sollte das der Modus eurer Wahl sein, denn hier zählen Tore von außerhalb des Sechzehners doppelt! Headers & Volleys: Tiki-Taka hat ausgedient, hier geht es ums Flanken. Elfmeter- und Freistoßtore können zwar noch erzielt werden, ansonsten zählen nur Treffer, die per Volley oder mit dem Kopf erzielt werden.

Tiki-Taka hat ausgedient, hier geht es ums Flanken. Elfmeter- und Freistoßtore können zwar noch erzielt werden, ansonsten zählen nur Treffer, die per Volley oder mit dem Kopf erzielt werden. Survival: Der Überlebens-Modus erinnert an den "Last-Man-Standing"-Mode aus FIFA Street. Leaks, die behaupteten, dass FIFA Street zurückkehrt, konnten jedoch nicht bestätigt werden. Gespielt wird hier in den großen Stadien im elf gegen elf. Bei jedem Treffer muss ein Spieler aus dem Team, das das Tor erzielt hat, das Feld verlassen. Welcher Spieler vom Platz gestellt wird, entscheidet der Zufall. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hier zumeist Abwehr- oder Mittelfeldspieler dran glauben müssen.

Marco Reus vs. Liam Payne: Gewinner

Im Modus "No Rules" ging es ganz schön krass her. Marco, Liam, Christan und MoTrip haben keine Gelegenheit ausgelassen, um zu gewinnen. Es wurde fleißig gefoult, hab kein Abseits und keiner der Vier kassierte eine Karte. Das Match entschieden Marco Reus und MoTrip für sich. Jedoch waren Liam Payne und Christian Pulisic wirklich gute und faire Verlierer und haben den Siegern gratuliert.

