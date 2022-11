LGBTQ+-Stars: Alexandra Shipp

Ein bisschen ironisch: In „Love, Simon“ spielt Alexandra Shipp die Freundin eines Mannes, der erkennt, dass er homosexuell ist. Den Pride Month nutzte Shipp nun, um selbst offiziell ihr Coming-Out zu haben. „Ich hatte Angst, dass mich niemand lieben würde“, schreibt die Schauspielerin bei Instagram. Doch es sei „niemals zu spät, um du selbst zu sein“. 💖 „Ich verleugne mich nicht mehr selbst. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin stolz darauf, wer ich bin und was ich auf diesem Planeten tue“, so Shipp weiter. „Ich werde jeden Tag feiern. Denn ich habe mich gewählt.“ Wir sind so froh, dass sie diesen Weg für sich wählte und nun endlich sie selbst sein kann!