Auch Sänger Lauv mischt sich in die Diskussion um Panikattacken und Angstzustände ein. In einem Twitter-Post gab der "I Like Me Better"-Sänger zu, ebenfalls an dauerhaften Angstattacken und sogar Depressionen zu leiden. Mit der Hilfe und Unterstützung seiner Liebsten, entschied sich Lauv letztlich dazu, einen Psychiater aufzusuchen. Eine langer Kampf und eine lange Reise begannen damit für den 25-Jährigen. Aber: "Es tut mir immer richtig gut, über meine Ängste und meine Panik zu sprechen", sagt er. Die Therapie sei einer sehr gute Entscheidung gewesen.