Krasser Weltrekord: Frau hat Sex mit 919 Männern am selben Tag

Über 900 Männer an einem Tag

Eine Frau aus Amerika hat am selben Tag mit 919 Männern Geschlechtsverkehr! Ist diese Geschichte wahr ist? Oder frei erfunden? Tatsächlich hat Lisa Sparks im Jahr 2004 diesen bizarren Weltrekord aufgestellt. Doch wie ist das möglich?

Weltrekord nach 12 Stunden gebrochen!

Lisa ist beruflich Pornodarstellerin und hatte 2004 die Idee, den Weltrekord für die meisten Geschlechtsakte mit Männern an einem Tag aufzustellen. Sie hat sich nicht mehrere Tage oder Wochen Zeit gelassen. Um diesen krassen Weltrekord aufzustellen hatte Lisa mit den 919 Männern an einem Tag Sex. Um genau zu sein, schaffte sie diesen Weltrekord in 12 Stunden. Das bedeutet, dass sie mit jedem Mann gerade mal 45 Sekunden zusammen war. Zum Happy End werden die Beteiligten also nicht gekommen sein. 😁 Bleibt zu hoffen, dass alle Mitwirkenden bei diesem kuriosen Weltrekord sich auch ausreichend geschützt und verhütet haben. Die Rekordhalterin vor Lisa hatte übrigens mit 759 Männern an einem Tag Sex. Auch eine unglaubliche hohe Summe! 😳

