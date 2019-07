Krass: So wird sich YouTube für dich verändern!

YouTube verändert sich zur Zeit ganz schön! Wir haben mal herausgefunden, was genau sich für dich jetzt ändert …

YouTube: Neue Funktionen

Gerade gab es eine große Tagung in Kalifornien, USA, bei der die Video-Plattform YouTube einige Neuerungen für ihre Nutzer vorstellte. Der Hauptpunkt: Neue Möglichkeiten für Content-Produzenten, um NOCH mehr Kohle zu machen ! Außerdem soll es weitere Funktionen geben, die Mitgliedschaften erfordern. Bisher gab es nur eine Art von Abo – nämlich YouTube Premium. In Zukunft sollen allerdings mehrere Stufen von Abo-Möglichkeiten angeboten werden, die den Nutzern jeweils noch mehr Funktionen bieten. Also: Wer mehr bezahlt, bekommt dann mehr!

YouTube: Das sind Super Sticker

Außerdem sollen bei YouTube in den kommenden Monaten und Wochen sogenannte "Super Stickers" kreiert werden … Bisher gibt es schon den "Super Chat" - also farblich hervorgehobene Beiträge im Chat eines Streamers, für die man allerdings bezahlen muss. Wenn man das tut, bekommt man jetzt die "Super Stickers" als Funktion dazu! Das wird in Form von animierten Bildern geschehen, die dir helfen, deine Reichweite zu vergrößern. Verschiedene Bereiche der Stickersollen unter anderem Gaming, Musik und Fashion sein.

