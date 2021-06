"Krass Schule": Spielt Carmen ein falsches Spiel?

"Krass Schule": Was wird Carmen tun?

Eine klare Abgrenzung schaffen? Vor dieser großen Aufgabe steht nun Carmen. Sie ist nun FSJlerin und trifft an der EFG immer wieder auf ihre ehemaligen Mitschüler*innen. Untereinander kennen sich alle sehr gut, aber Carmen ist keine Schülerin mehr … Wie soll sie ihre neue Stelle und einen angemessenen Kontakt unter einen Hut bekommen? Carmen will die anderen schließlich auch nicht vor den Kopf stoßen. Sonst würde sie doch ein falsches Spiel spielen? Wenn es nach ihrem Paten Klaus geht, dann sollte Carmen ganz schnell eine klare Kante zwischen hier und den anderen ziehen. Aber ist das nicht vielleicht zu krass? Wird sie eine Balance finden? Und was denken die ehemaligen Mitschüler*innen darüber? Währenddessen sieht es auch bei Kim und Felix nicht gerade rosig aus. Die beiden werden zu einer gemeinsamen Strafarbeit verdonnert. Nach der Rucksackattacke auf die Direx können die zwei froh sein, keinen Schulverweis bekommen zu haben. Aber eine gemeinsame Strafarbeit? Das riecht nach dem nächsten Beef! Und auch bei Katja ändert sich gerade so einiges. Da ihr Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat, muss sie aus der Mietwohnung ausziehen. Wird sie so schnell eine neue Bleibe finden? Doch eigentlich hat Katja einen ganz anderen (heimlichen) Plan … Ob sie diesen umsetzen kann?

Nach wie vor bleibt es spannend bei den jungen Schüler*innen und Lehrer*innen. Jeden Tag müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen und auch das Zwischenmenschliche wird immer wieder auf die Probe gestellt. Erst vor Kurzem kam endlich ans Licht, was Vince die ganze Zeit verheimlicht hat und wieso er nach den Ferien mit einem blauen Auge in die Schule kam. Sein gewalttätiger Vater macht Vince das Leben schwer. Es eskalierte auch so sehr, dass Vince mit seiner Mutter von Hause flüchten musste! "Krass Schule ­– Die jungen Lehrer" läuft Montag bis Freitag um 17:05 Uhr auf RTLZWEI, vorab auf TVNOW und auf YouTube.