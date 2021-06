Angst und Panik: "Krass Schule"-Vince muss flüchten!

"Krass Schule": Zeugnisübergabe eskaliert?

Armer Vince! Was muss er noch alles einstecken? Erst kommt er nach den Ferien mit einem blauen Auge in die Schule, bleibt dann dem Unterricht fern und immer wieder hat er körperliche Verletzungen. Vince hatte lange etwas zu verheimlichen! Nun ist klar: Vince Vater ist gewalttätig! Und die Situation wird immer extremer. Nach einem Hilferuf findet Dietrich Vince zusammen mit seiner Mutter verängstigt zu Hause vor. Es gelingt ihm, die beiden davon zu überzeugen, in ein Hotel zu flüchten und sich dort vor dem Vater in Sicherheit zu bringen. Doch heute ist auch die Zeugnisübergabe der Schüler*innen. Werden Vince und seine Mom auch sicher sein, wenn sie in die Schule gehen? Oder treffen sie dort auf IHN? Apropos Zeugnisse: Felix ist nicht gerade optimistisch, was seine Abschlussnoten angeht. Hat er zu wenig gelernt? Kann er seine "Work&Travel"-Reise nach der Schule nun vergessen?

Doch das ist nicht alles, was in der heutigen "Krass Schule"-Folge passieren wird. Ein Unbekannter reagiert sich an Klaus‘ Auto mit einem Baseballschläger ab … Die Polizei vermutet die Täter im Schülerkreis. 😰 Schnell richtet sich der Verdacht auf Tom und Pepe. Wer von den beiden Unruhestiftern war es wirklich? War es nur einer oder vielleicht keiner von beiden? Die Ermittlungen laufen. Wie es weiter geht, kannst du heute Abend um 17:05 Uhr auf RTLZWEI sehen, auf RTLNOW streamen oder die Folge als YouTube-Video anschauen.