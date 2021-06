"Krass Schule": Diese zwei Charaktere haben Sex!

"Krass Schule": Es geht heiß her zwischen … ?

Felix und Kim! Eigentlich sollte Felix seinen Gedanken nur bei seiner Nachprüfung haben, die heute ansteht. Doch da macht ihm Kim einen Strich durch die Rechnung. Während die anderen Schüler*innen vor Beginn der Prüfung nochmals gemeinsam einige Punkte des Schulstoffs durchgehen, lässt sich Felix komplett von Kim ablenken. Und plötzlich geht alles ganz schnell und die beiden küssen sich nicht nur, sondern haben auch Sex in der Schule! 😳 Was das für Konsequenzen hat? Durch das Techtelmechtel mit Kim erscheint Felix zu spät zu seiner Nachprüfung … Ob er noch daran teilnehmen darf, oder ist sie schon komplett vorbei? Kann Felix seinen Abschluss nun vergessen?

Kim verführt Felix und deswegen kommt er zu spät zu seiner Nachprüfung … Ist nun alles vorbei? PR / RTLZWEI

"Krass Schule": Was geht da zwischen Max und Emily?

Vor seinen Lehrer*innen sollte man Respekt und eine gewisse Distanz haben. Umgekehrt natürlich genauso. Aber wenn die Grenzen erst mal verschwimmen, dann wird das etwas schwierig. Max will Emily klarmachen, dass sie sich bei ihm nicht alles erlauben kann. Vor allem in der Schule darf er nicht ihr Kumpel, sondern nur ihr Lehrer sein. In der Mathestunde übertreibt Max es jedoch und bringt die Schülerin Emily zum Weinen. Sie stürmt aus dem Klassenzimmer und ist völlig aufgebracht. Was hat Max da nur angestellt? Und wie geht es eigentlich mit Vince weiter, schließlich ist er in letzter Zeit sehr geheimnisvoll und scheint viel mit sich herumzuschleppen … Wird er sich bald öffnen? Wie es bei "Krass Schule ­– Die jungen Lehrer" weitergeht, könnt ihr von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr auf RTLZWEI sehen, vorab auf TVNOW streamen oder ihr schaut euch die Folgen auf YouTube an.