„Köln 50667“: Wird Lucy gefeuert?

Ist die Werkstatt noch zu retten?

Nachdem Jill mit ihrem Schwindel nochmal Glück gehabt hatte, sieht es nun wieder danach aus, als würde ihr Traumjob sich doch in Luft auflösen! Denn die Werkstatt, in der sie und Freundin Lucy arbeiten, steht vor dem Aus. Um zu retten, was zu retten ist, schmieden die beiden einen verrückten Plan: Sie machen Werbung für ihre Werkstatt und nutzen dafür sexy Fotos von Patrick und Ben. So richtig durchdacht war das Ganze aber nicht, denn die beiden Jungs wissen nichts von ihrer neuen Modelkarriere! Als sie zufällig ein Werbeplakat von sich in der Stadt entdecken, ist die Begeisterung eher bescheiden … 😱 Doch alles scheint nichts zu nützen: Zwar konnten mit der Aktion ein paar neue Kund*innen an Land gezogen werden, doch es reicht wohl nicht, um die Werkstatt zu retten. Chef Anton sieht nur noch eine Lösung: Er muss Lucy feuern! Kommt die rettende Lösung doch noch?!

„Köln 50667“ läuft auf RTLZWEI und TVNOW

Wie wird es mit Lucy weitergehen? Wird die Werkstatt doch noch irgendwie zu retten sein? Während Jill und Lucy damit zu kämpfen haben, kämpft Sam im Vanity an ganz anderer Front: Noch immer ist sie im harten Krieg mit Lea und es scheint einfach nicht besser zu werden. Eskaliert die Situation bald oder fällt Sam eine Lösung für ihr Dilemma ein? Seht selbst nach! Montag bis Freitag läuft „Köln 50667“ auf RTLZWEI. Folge verpasst? Auf YouTube und TVNOW könnt ihr euch die verpassten Folgen anschauen. Und wenn ihr die Stars im Real Life kennenlernen wollt: Wir haben die echten Namen der Stars für euch herausgesucht! Viel Spaß heute! 😊