„Köln 50667“: Fliegt Jills Schwindel auf?

Ob Jills Aktion gut geht?

Im „Alleingang“ hat sich Jill an die Reperatur eines Kundenautos gemacht. Naja, Olli hat ihr geholfen, aber den konnte sie gerade noch rechtzeitig vor Chef Anton verstecken. Zunächst ist Anton aber gar nicht begeistert, als er erfährt, dass Jill allein an dem Auto herumgewerkelt hat! Seine Laune (und die Laune aller anderen) bessert sich aber spürbar, als Kollege Joko das Auto checkt und Jill für „ihre“ Arbeit krass lobt. Ab da scheint alles für sie zu laufen! Vergessen ist der Beef mit Jeremy und auch mit Joko macht die Arbeit auf einmal richtig Spaß! Bis Jill einen Anruf von Anton mitbekommt, der ihrer Freude einen dicken Strich durch die Rechnung macht … 😬 Währenddessen geht der kleine Krieg zwischen Lea und Sam in Vanity weiter! Sam versucht es mit Vernunft, aber ob das Lea überzeugen wird?

„Köln 50667“ bei RTLZWEI

Wie es mit Jills kleinen Lügenspielchen weitergeht, ob sie mit ihrer Aktion auffliegt oder nicht und wie es mit Lea und Sam weiter eskaliert, erfahrt ihr heute um 18:05 bei RTLZWEI! Wir haben für euch alle Infos über die Stars bei „Köln 50667“, wie ihre Insta-Accounts und die echten Namen, damit ihr sie auch von einer anderen Seite kennenlernt. So erfahrt ihr beispielsweise, dass „Sam“-Darstellerin Diana Schneider im echten Leben mutig gegen Hass kämpft! Richtig cool, die Frau. 😍 Die Folgen könnt ihr übrigens jederzeit bei TVNOW streamen oder bei YouTube nachschauen, falls ihr mal eine Folge verpasst!

