„Köln 50667“: Beef zwischen Jill und Jeremy eskaliert

Jeremy sagt Jill den Kampf an

War’s das wert? Wieder mal genervt von den sexistischen „Jokes“ von Werkstattkollegen Jeremy, denken sich Jill und Lucy eine kleine List aus: Während die Biggi, Mutter vom Chef und Vertretung für ihren Sohn, und Joko im Außeneinsatz sind, faken die beiden Mädels einen Auftrag für Jeremy. Während Jeremy also durch die halbe Stadt fährt auf der Suche nach einem Einsatzort, den es gar nicht gibt, nutzen Jill und Lucy ihre Jeremy-freie Zeit in der Werkstatt. Die beiden können richtig was schaffen! Als Biggi zurückkommt, gibt’s dafür auch ein dickes Lob von der Seniorchefin – und eine dicke Rüge in Richtung Jeremy, der ja „den ganzen Tag nichts in der Werkstatt gemacht hat“. 😂 Wir sagen: Hat er auch nicht anders verdient! Sieht er natürlich anders und macht Jill eine Kampfansage: Sie soll niemals eine Ausbildung in der Werkstatt anfangen können, dafür würde er schon sorgen! Was hat Jeremy vor? Wie reagiert Jill darauf, lässt sie sich unterkriegen oder geht auch sie in Kampfstellung? Erfahrt es heute in der neuesten Folge von „Köln 50667“!

Wann läuft „Köln 50667“?

Echte Fans wissen natürlich, wann und wo ihre Lieblingsserie läuft, aber für Neugierige, die noch keine Folge kennen: „Köln 50667“ läuft Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI! Folge verpasst oder noch mal die krassesten Szenen sehen? Gar kein Problem! Auf YouTube oder im Stream könnt ihr euch alle Folgen nochmal anschauen.

