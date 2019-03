„Köln 50667“-Star Danny Liedtke: Darum ist er seit neun Jahren Single

Danny Liedtke: Will er keine Freundin?

„Ich hab das Video schon mal gedreht, aber ich hab nicht auf ‚aufnehmen‘ gedrückt“, verriet Danny Liedtke zu Beginn des rund 11-minütigen YouTube-Clips, auf den seine Fans schon seit ein paar Wochen warteten. Dann leitete er mit einem Danny-typischen Scherz das Thema ein: „Warum 9 Jahre Single? Ich möchte 10 Jahre Single sein, damit ich Jubiläum feiern kann“, so der 28-Jährige. Aber Spaß beiseite, natürlich ist das nicht der wahre Grund dafür, dass der „Köln 50667“-Star sich schon so lange auf keine Frau mehr eingelassen hat. Was steckt also wirklich hinter Dannys 9-jährigem Single-Dasein? Sehnt er sich etwa nicht nach einer Patnerin?

Danny Liedtke: „Ich habe ein Vertrauensproblem"

Ihr kennt das sicher auch: Es gibt Leute, die immer einen Partner haben, weil sie einfach nicht allein sein können. Aber ob das dann wirklich immer wahre Liebe ist? Fraglich. Zu der Sorte Mensch gehört Danny jedenfalls nicht. Er möchte laut eigener Aussage zu 100 Prozent hinter der Beziehung stehen, wenn er sich auf eine einlässt. Im Laufe der Jahre hatte er ein paar One Night Stands, „aber für mich ist das nichts“, so der Schauspieler. Freundschaft plus hingegen ist schon eher sein Ding, aber lange geht das natürlich meistens auch nicht gut. Beziehungsunfähig ist er schon mal nicht, immerhin hatte er laut eigener Aussage schon mal drei Jahre lang eine feste Freundin. „Es liegt daran, dass ich ein Vertrauensproblem habe“, verrät der Wahl-Kölner in seinem Real-Talk-Video. Beim Weggehen habe er oft erlebt, dass vergebene Frauen sich an ihn rangemacht haben – sowas findet Danny Liedtke total daneben. „Ich würde mir selbst schlecht dabei vorkommen, wenn ich weiß, diese Frau hat einen Freund“, sagte er. Und das aus einem guten Grund: „Ich weiß, wie es sich anfühlt, verletzt zu werden!“

Danny Liedtke sehnt sich nach der Richtigen

Obwohl es jetzt schon lange nicht mehr mit etwas Ernsterem geklappt hat, ist Danny der festen Überzeugung: „Liebe ist das schönste Gefühl der Welt.“ Und von neun Jahren Single-Life lässt sich der RTL2-Star auch nicht abschrecken: „Ich hab‘ einfach noch nicht meine Frau gefunden“ - aber er glaubt fest daran, dass er sie irgendwann treffen wird. Und seine Fans sinds sich sicher, dass diejenige, die Danny mal als Freund abbekommt, sich ziemlich glücklich schätzen kann: „Du bist einfach der Beste! 24/7 Dauerlachen!“, „Ich glaube, Du wirst eines Tages eine wahnsinnig tolle, liebe, treue und wunderschöne Frau an Deiner Seite haben…“ und „Schade, dass es so schwierig ist so jemanden wie dich mal kennenzulernen. Stells mir mega witzig vor. Witzig, charmant, loyal und tiefgründig. Cooler Typ!“ sind nur drei von vielen positiven Kommentaren unter Dannys YouTube-Clip!

