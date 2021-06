„Köln 50667“: Lea und Luca fliegen auf!

Sam erwischt Lea in flagranti!

Das wurde schnell heiß: Als Lea im Vanity Luca beim Schlafen erwischt, wird es zwischen den beiden ziemlich schnell ziemlich wild. Was beide nicht wissen: Während die beiden ihr Schäferstündchen halten, ist auch Sam im Vanity und erwischt die beiden! Statt auf sich aufmerksam zu machen, hat Sam aber einen ganz anderen Plan … Sie lockt Ben mit einem Vorwand ins Vanity! Wird er nun mit eigenen Augen sehen, was für ein Spiel Lea wirklich spielt? Wie wird sich das auf den Krieg zwischen Sam und Lea auswirken? Immerhin bekämpfen sich die beiden schon seit Wochen. Während Lea sich den Club Vanity schnappen konnte, gelang es Sam, sich hinterrücks den Posten der Partyplanerin … Die Aktion von Sam dürfte den Kampf der beiden in die nächste Runde führen! 😨

Wie geht es mit Jule und Marc weiter?

Die Scheidung ist durch, aber die Emotionen von Jule und Marc sind noch immer am Start! Doch ist die Frage: Verrennt sich Jule da in etwas? Ein Moment zwischen ihrem Ex und ihr wird als „Beinahe“-Kuss von Jule bewertet. Der reicht, um Jule dazu zu bewegen, ihr Glück mit Marc wieder zu versuchen. Um ihm näher zu kommen, beginnt sie bei seiner Arbeitsstelle einen Aushilfsjob. Und tatsächlich kommt es fast (?!) zum Kuss zwischen den beiden. Allerdings werden sie von einer Person dabei gestört, die das Ganze besser nicht mit angesehen hätte … War’s das nun endgültig zwischen den beiden und wird Jule deswegen komplett zusammenbrechen?

Köln 50667 – Montag bis Freitag bei RTLZWEI

Wie gehen die Beziehungsdramen weiter? Das und mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05!

