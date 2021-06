„Köln 50667“: Bricht Jule nun völlig zusammen?

Wie lange kann Jule das alles noch aushalten?

Es hätte so schön werden können! Trotz ihrer Probleme wollen Jule und Marc eine schöne Zeit auf dem Campingplatz verbringen. Jule ist erst noch gut gelaunt, doch als die beiden ihren Termin für ihre Scheidung Schwarz auf Weiß sehen, drückt das die Stimmung gewaltig! Auch Marc ist von seinen Gefühlen völlig überfordert, will das aber vor Jule natürlich nicht zeigen … Als Jule beschließt, nach vorne zu blicken und sich wieder mit Steve zu versöhnen, passiert das nächste Drama: Sie erwischt ihm beim Fremdgehen! Für Jule bricht eine Welt zusammen. Nun kann nur noch Trost von Meike helfen! Doch es kommt noch schlimmer: Sie trifft auf Marc und Nina und muss dabei zusehen und hören, wie die beiden auf die bevorstehende Scheidung anstoßen. Dabei verlieren sie noch ziemlich fiese Worte in Jules Richtung. Autsch!

Wie es mit Jule weitergeht, erfährst du bei RTLZWEI und TVNOW!

Bricht Jule nun völlig zusammen? Wie geht es zwischen ihr und Marc weiter? Kann sie Steve jemals wieder vertrauen? Auch an anderer Front bauen sich Krisen auf: Patrick rutscht immer tiefer in seine Midlife-Crisis. Wird er eine Entscheidung treffen, die er noch bereuen wird? Das und mehr erfahrt ihr um 18:05 nächste Woche bei „Köln 50667“ auf RTLZWEI! Für alle, die eine Folge verpasst haben: Auf YouTube und TVNOW könnt ihr euch alle verpassten Folgen anschauen. Wer steckt hinter euren Lieblingsstars? Wir haben für euch die echten Namen der Stars herausgesucht. Viel Spaß beim Schauen!

