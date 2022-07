„Kissing Booth“-Star Joey King: Mit diesen Männern war sie zusammen

Joey King: Ihr Verlobter!

Was für schöne News: Der „Kissing Booth“-Star Joey King wird heiraten! Kennengelernt haben sich die Lovebirds 2019 bei den Dreharbeiten zu der Serie "The Act", in der die 22-Jährige die Hauptrolle spielt. Ihr Verlobter, Steven Piet (31) ist Regisseur und produzierte die Serie. Sie begannen, sich zu daten – offiziell machten sie ihre Beziehung jedoch erst im Dezember 2020. Auch sonst hielt sich das Paar eher aus der Öffentlichkeit heraus und führte eine recht private Beziehung. Zum Glück gilt das nicht für jeden Schritt, denn am 2.2.2022 fragte Steven seine Joey, ob sie seine Frau werden wolle. Und sie hat natürlich „Ja“ gesagt! Diese tolle Nachricht teilte sie natürlich überglücklich mit ihren Fans.

Joey King und Taylor Zakhar Perez: 2020

Zugegeben, bestätigt wurde eine Off-Screen-Beziehung zwischen Joey und ihrem Co-Star nie. Dabei gab es doch so viele Indizien! In Posts und Stories teilten die "The Kissing Booth"-Darsteller*innen immer wieder ihre Zuneigung zueinander, fuhren über Joey’s 21. Geburtstag sogar gemeinsam in den Urlaub! Mehr Beweise brauchte die Fangemeinde damals nicht. Viele waren sich sicher: Da geht was! Später verriet Joey, dass sie ihren heutigen Verlobten Steven Piet jedoch schon 2019 zu daten begann. Damit hatte sich der Wunsch vieler Follower*innen dann endgültig in Luft aufgelöst.

Joey King und Jacob Elordi: 2017 bis 2019

Während der Dreharbeiten zu „The Kissing Booth“ verliebte sich die Schauspielerin in ihren Co-Star Jacob Elordi. Knapp zwei Jahre waren die beiden ein Paar. Als sie sich 2019 trennten, brachen vor allem die Herzen der Fans, die nicht wahrhaben wollten, dass es im Real Life zwischen den beiden nicht so funktionierte, wie gedacht. Es ist tatsächlich bis heute unklar, warum sich das Film-Couple getrennt hat. Für viele sind sie noch heute das Traumpaar der Herzen.

Joey King und Dylan Sprayberry: 2016

Die damals 17-jährige Schauspielerin und den "Teen Wolf"-Star Dylan Sprayberry (heute 24) verband eine recht kurze Beziehung, die nicht länger als fünf Monate ging. Ihre gemeinsame Zeit war zwar recht kurz, dafür wohl umso intensiver. Das Paar war damals Teil einer romantischen Fotoserie von Fotograf Tyler Shields und wurde in vertrauten Posen abgelichtet.

Joey King und Nolan Gould: 2016

Bis heute ist nicht so richtig klar, wie ernst die kurze Beziehung zwischen Joey und "Modern Family"-Darsteller Nolan Gould (23) wirklich war. Klar ist nur: Sie sorgten bei den SAG Awards 2016 für Aufsehen, als sie dort in superglamourösen Outfits zusammen auf dem roten Teppich erschienen. Ein Hingucker sind die zwei zusammen allemal!

