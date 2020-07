Die Filmromanze geht weiter

"The Kissing Booth" war vor zwei Jahren die Erfolgs-Überraschung auf Netflix schlechthin! Der Coming-of-Age-Film im Jahr 2018 rund um die Liebesgeschichte zwischen Elle (Joey King) und Noah (Jacob Elordi) schlug bei dem Streaming-Dienst richtig gut ein. Jetzt soll bald der zweite Teil der Filmromanze kommen.

"The Kissing Booth" Teil 2 – Das erwartet dich!

Die Fans sind voller Vorfreude! Jetzt hat Netflix bereits den Trailer der Fortsetzung von "The Kissing Booth" veröffentlicht! Am 24. Juli erscheint der neue Film und knüpft an die Geschichte des ersten Teils an, wo sich Elle und Noah am Ende ihre gegenseitige Liebe gestehen. Was erwartet euch und wie geht die Lovestory der beiden in Teil 2 weiter?

Die Story von Elle und Noah

In der Fortsetzung von "The Kissing Booth" erleben Elle und Noah einen tollen, romantischen Sommer zusammen. Doch dann trennen sich unverhofft ihre Wege und die Beziehung der beiden wird auf eine harte Probe gestellt. Das Drama ist vorprogrammiert, die Story mitreißend! Am Ende muss sich Elle überlegen, wie viel ihr die Beziehung und ihre Liebe zu Noah wert sind und muss eine große Entscheidung treffen. Es bleibt spannend! Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Streamen. So viel ist auf jeden Fall sicher: "The Kissing Booth" Teil 2 wird sich sicher auch in die Liste der beliebtesten Serien und Filme auf Netflix einreihen!