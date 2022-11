Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Amanda Bynes

Amanda Bynes hat ein Film, in dem sie selbst eine Rolle spielte, dazu gebracht, die Schauspielerei komplett an den Nagel zu hängen: „Leicht zu haben“. Wie sie Paper verriet, war sie zu dieser Zeit ziemlich oft high – und damit nicht die einzige Schauspieler*in, die mit Drogen zu kämpfen hatte. Als sie sich und ihre Performance später auf der Leinwand sah, war das der für sie entscheidende Moment: „Ich konnte meinen Auftritt im Film nicht ertragen und habe meine Darstellung gehasst. Ich war komplett überzeugt davon, dass ich mit der Schauspielerei aufhören muss.“ Und so kam es dann auch!