Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Mara Wilson

Mara Wilson kennen viele Fans sicherlich noch aus dem beliebten Film „Matilda“, doch die junge Schauspielerin hatte in vielen großen Produktionen eine Rolle, bspw. Seite an Seite mit Robbie Williams in „Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen“. Die teils völlig absurden Schönheitsideale, denen Hollywood leider bis zu diesem Tag folgt, haben sie dazu gebracht, die Schauspielerei zu beenden. „Wie ich es sah, hatte ich drei Möglichkeiten: Ich konnte mich operieren lassen und auf Castings für die süße, witzige beste Freundin gehen. Ich konnte so bleiben, wie ich war und die mageren Charakterrollen für junge Frauen annehmen. Oder ich konnte mich selbst akzeptieren und die Idee einer Hollywood-Schauspielkarriere komplett aufgeben“, schreibt sie im Buch „Where Am I Now“.