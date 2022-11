Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Danny Lloyd

Danny Lloyd kennen Horrorfans noch aus dem Klassiker „Shining“, wo er Danny Torrance spielte. Noch bis in seine Teenagerzeit hatte er sich mit der Schauspielerei auseinandergesetzt, doch sei zum Schluss gekommen, dass er andere Wege einschlagen möchte, wie er The Guardian verriet. „Ich habe es immer genossen. Es war aufregend. Aber als ich etwas älter wurde, wurde es irgendwie auch langweilig.“ Daraufhin habe er seinen Eltern gesagt, dass er bereit wäre, die Schauspielkarriere zu beenden – was diese akzeptierten. „Sie waren nie ‚Bühnen-Eltern‘. Sie gaben ihr Bestes, dass ich eine normale Kindheit hatte.“ Immerhin für einen kurzen Gastauftritt kam er im „Shining“-Sequel, „Dr. Sleep“, zurück!

Noch mehr Stars-Geschichten:

10 Stars, die alkoholsüchtig sind