Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Carrie Henn

Carrie Henn wurde berühmt durch ihre Rolle der Newt in „Aliens“. Ihre Familie lebte zur Zeit der Dreharbeiten in London, wo auch der Film gedreht wurde. Nach dem Ende der Arbeiten zog sie wieder nach Amerika – und dort blieb Henn und wurde Lehrerin. „Es ist wirklich seltsam, meine Tochter ist gerade so alt wie ich es war, als ich den Film machte und sie sieht aus wie mein Klon“, erzählte Henn Wired. „Wenn ich den Film sehe, wirkt es so, als würde ich meiner Tochter zuschauen.“