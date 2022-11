Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Lisa Jakub

Lisa Jakub, genau wie Mara Wilson, wurde bekannt durch ihre Rolle in „Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen“ und genauso wie Wilson entschied sie sich, ihre aufblühende Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Sie schrieb einmal in einem bereits gelöschten Post, dass ihr die Schauspielerei einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und sie bereit war, etwas Neues auszuprobieren. Sie habe außerdem erlebt, wie sehr andere Kinderstars mit ihrer Karriereentscheidung zu kämpfen haben (wie unsere Liste ja ziemlich deutlich zeigt).