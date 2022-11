Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Ariana Richards

Ariana Richards wurde bekannt als Lex Murphy im Film-Klassiker „Jurassic Park“ – aber danach verschwand sie von der Bildfläche, tauchte nicht einmal in den (vielzähligen) Sequels des Films wieder auf. Wie sie gegenüber Ablim verriet, habe ihre Karriere als Künstlerin Priorität in ihrem Leben – allerdings wäre sie offen für eine neue Rolle, sollte sich eine ergeben. „Auch wenn ich mich schon lange Zeit auf die Kunst konzentriere, schon seit ich an der Uni war, und sie zu meinem Fokus und meiner Priorität gemacht habe, liebe ich die Schauspielerei enorm. Wenn die richtige Rolle käme, die richtige Gelegenheit, dann würde ich sofort zusagen.“