Kinderstars, die keine Lust auf Hollywood hatten: Jennette McCurdy

„iCarly“-Star Jennette McCurdy hat ihre Karriere beendet – das wissen Fans der beliebten Show schon länger, weswegen die Schauspielerin auch nicht beim Reboot dabei war. McCurdy schämte sich für ihre Rolle, wie sie Variety verriet. "Ich schäme mich so sehr für die Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich ärgere mich in vielerlei Hinsicht sehr über meine Karriere. Die Rollen, die ich gespielt habe, erfüllen mich nicht. Ich finde, sie waren sehr kitschig und peinlich. Ich habe diese Sendungen von 13 bis 21 Jahren gemacht und schon mit 15 waren sie mir peinlich", gestand sie in ihrem Podcast „Empty Inside“.