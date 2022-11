Kendall Jenner hat ein exotisches Haustier

Kendall Jenner hat sich ein exotisches neues Haustier zugelegt. Der "Keeping up with the Kardashians"-Star hat am Wochenende Videos von einer Schlange mit ihrer Community geteilt. Das neue Haustier wickelt sich gekonnt um die Haare des Models und sieht dabei auf den ersten Blick wie ein Accessoire aus. Sie betitelte die Schlange als "meinen Sohn".