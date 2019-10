Katja Krasavice lädt Fans ins Backstage ein

Bald kommt endich das neue Album "BOSS BITCH" von Katja Krasavice. Es ist ihre erste eigene Platte und erscheint am 17. Januar 2020! Sobald das Album draußen ist, will die YouTuberin damit auch auf große Deutschland-Tour gehen, bei der du das Porno-Girl live erleben kannst! Sie kündigt auf Instagram jetzt an: "Höchstwahrscheinlich wird es zu meinem ersten Album auch eine BOSS BITCH Tour geben". Geil! Und für echte Fans hat Katja Krasavice jetzt sogar einen Geheim-Tipp, wie man sie dort persönlich treffen kann und im Backstage nach dem Konzert mit ihr abhängt! Auf Instagram erklärt sie, wie es funktioniert. Hier findest du übrigens die hottesten Bilder von Katja Krasavice!

Katja Krasavice: So kannst du sie privat treffen

Passend zum Album "Boss Bitch" gibt's bei Katja Krasavice natürlich auch eine Deluxe-Box, die man vorbestellen kann. Nun hat die YouTuberin den dritten Inhalt verraten: Eine goldene Maske! Wer die besitzt, kommt auf ihrer Tour berets 30 Minuten vor offiziellem Konzert-Einlass rein und hat sogar die Möglichkeit, mit Katja privat abzuhängen! Sie beschreibt in einem neuen Instagram-Post, wie man sie privat treffen kann: "Der Dresscode ist die Maske. Jeder, der zu meinem Auftritt kommt – egal, ob Festival oder Club Show oder Tour – ihr könnt direkt in den BACKSTAGE UND EIN BILD MACHEN UND MIT MIR CHILLEN 😛🤫 Dazu kommt ihr noch 30 Minuten eher rein und könnt sofort an allen anderen vorbei 😘 Das bedeutet, ihr könnt euch einen Platz in der ersten Reihe eher sichern 🙌🏻 Das einzige was ihr machen müsst euch die Box besorgen und euch die Maske aufsetzen."

Hier siehst du den zugehörigen Instagram-Post von Katja Krasavice:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!