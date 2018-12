Katja Krasavice: Ihre hottesten Bilder 2018

Hot, hotter, Katja Krasavice. Die YouTube-Queen ist für ihre freizügigen Auftritte und heißen Outfits bekannt. Wir haben für euch die hottesten Bilder der 22-Jährigen zusammengestellt.

Katja Krasavice: Sexy Badewannen-Spiele

Mit diesem Foto läutete Katja Krasavice das Jahr 2018 ein. Als Bildunterschrift schreibt die Beauty: "2018 can kiss my ass" zu Deutsch: "2018 kann meinen Hintern küssen". Katja liebt Badewannen – das stellte sie auch im diesjährigen Big Brother Haus unter Beweis. Als die 22-Jährige im Container ein entspanntes Bad nimmt, genießt sie den Moment auf ihre ganze eigene Art –und befriedigt sich mit dem Duschkopf selbst. So befriedigt sie es sich laut eigener Aussage am Liebsten selbst.

Katja Krasavice im Bett mit Micaela Schäfer

Hier werden Männerphantasien wahr. Katja Krasavice hat sich keine geringere als Micaela Schäfer ins Bett geholt. Mit diesem Foto geben die Girls schon einmal einen Vorgeschmack auf ihr hottes YouTube-Video. Das sexy Bild teilen die Beiden natürlich auch auf Instagram und machen ihre Follower damit ganz verrückt. Die Fans kommentieren den Post mit vielen Herzen und Kussmünder. Zu dem Bild schreibt Katja: "Hatte einen echt versauten Tag mit Micaela Schäfer – und haben natürlich alles gefilmt."

Katja Krasavice: Dicke Lippen

Nach "Doggy" veröffentlichte Katja Krasavice ihren nächsten Hit "Dicke Lippen". Mit ihrem zweiten Song schaffte es die gebürtige Tschechin auf Platz 1 der iTunes-Charts. In Österreich landete Katja mit "Dicke Lippen" sogar auf Platz 1 der Single-Charts. Auch mit dem farbenfrohen Video überraschte sie all ihre Fans.

Katja Krasavice chillt mit Rapperin

Gemeinsam mit Schwesta Ewa trat Katja Krasavice im Juni dieses Jahres im Funpark Hannover auf. Auch nach der Show ging es Backstage heiß her, wie dieses Bild beweist. Eine musikalische Zusammenarbeit der beiden Hotties wäre der absolute Hammer. Wir sind gespannt, ob die Beiden uns 2019 damit überraschen.

Katja Krasavice: Fast-Food-Liebe

Katja sieht wirklich bei allem was sie macht ultra sexy aus. Nach einem stressigen Shopping-Trip in London hat sich das Multitalent erst einmal einen Burger gegönnt. Katja hat absolut keine Starallüren wie man unschwer erkennen kann, sie setzt sich einfach auf den Boden und gönnt sich Fast Food. So kennen und lieben wir Katja.

Katja Krasavice: "SEX TAPE"

Wegen Katja Krasavices dritter Single "SEX TAPE" gab es sogar einen Polizeieinsatz. Das Musikvideo wurde nicht im Studio, sondern draußen auf der Straße gedreht, denn alles andere wär zu langweilig gewesen. Die Blondine schnappte sich ein Bett und räkelte sich in aller Öffentlichkeit vor der Kamera. Einige Zuschauer riefen die Polizei, da sie dachten, dass ein Porno gedreht wird. In ihrer Instagram-Story verriet Katja: "Das Video war so heiß, dass die Polizei gekommen ist, weil die informiert wurden, dass ein Porno gedreht wurde. Die so: Warst du nackt?! Dann kam voll der Großeinsatz und alle Polizisten standen da und wussten was abgeht: Katja dreht ein Sextape." Katja mag es eben gefährlich!

Katja Krasavice: "Promi Big Brother"

Mit diesem sexy Bild auf Instagram, kündigte Katja Krasavice ihren Einzug ins "Promi Big Brother" Haus an. In der Sendung erfuhr man einige intime Geschichten über die Blondine. Katja wurde zwar nicht Erste, jedoch war sie die Gewinnerin unserer Herzen.

Katja Krasavice: Rockstar

Party like a Rockstar! Wenn Katja Krasavice auftritt, dann brennt die Hütte. Die schöne Sängerin weiß, wie sie ihr Publikum so richtig heiß macht. Auch 2019 geht Katja wieder auf Club Tour. Wann und wo ihr sie Live erleben könnt, erfahrt ihr als erstes auf BRAVO.de.

Katja Krasavice: Sexy Kalender

Katja Krasavice weiß eben ganz genau, wofür sie ihre Fans lieben. Auch diesem Schnappschuss präsentiert sich die Blondine in heißer schwarzer Unterwäsche. Besonders heiße Bilder von ihr gibt es in einem Kalender, den Katja 2019 herausbringt.

Katja Krasavice: Verführerisch

Oh la la – Katja Krasavice kann nicht nur sexy, sondern auch verführerisch. Mit einer roten Rose gewappnet posiert die Beauty lasziv für die Kamera. Zu den Instagram-Bilder schreibt die Geschäftsfrau: "Die Rose hat mir dein Mann geschenkt ". Wer wohl der Glückliche, an der Seite des Models ist? Sobald wir mehr über den heimlichen Verehrer wissen, lassen wir euch es wissen.

