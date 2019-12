Katja Krasavice: Beef mit YouTuber MontanaBlack

"Ich bin Boss Bitch – Wer bist du?", dachte sich Katja Krasavice wohl jedes Mal, wenn sie von MontanaBlack gedisst wurde. In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin nämlich, dass der YouTuber sie schon länger immer wieder angreift: "Seit Jahren gehst du auf mich ab, seit Jahren lässt du mich OHNE GRUND nicht in Ruhe und irgendwann reicht's!" Immer wieder ärgert sich Montana darüber, dass sich Katja zu nackt zeige. Bisher hat die Blondine diese Sticheleien ignoriert, doch jetzt will sie sich das nicht mehr gefallen lassen und entgegnet: "Du bist doch so ein krasser Mann. Wenn du wirklich so ein krasser Macher bist, warum greifst du dann ein kleines Mädchen an? Lass mich doch einfach mein Ding machen. Ist doch egal, ob ich dumm, blond oder nackt bin. Was hat dich das zu interessieren? Mit einem Mädchen streiten, ist es das Einzige, was du drauf hast?" Katja Krasavices Traummann ist sicher ein anderer!

Katja Krasavice: Kein Bock auf Beef

Wer Katja Krasavice kennt, weiß, dass sich die YouTuberin eigentlich immer aus allen Streitigkeiten raushält. In unserem YouTube-Video hat sie schon verraten: "Ich habe eigentlich nie Streit mit Leuten, die Leute haben Streit mit mir. Aber wisst ihr warum sie das machen? Für Klicks!" Der "Gucci Girl"-Sängerin ist es ziemlich egal, was die Leute von ihr halten und sie hat auch keine Lust sich darüber aufzuregen. Es gibt nämlich auch viele Stars wie Shirin David, die Katja Krasavice supporten. Um das ganze Thema abzuschließen sagt sie nur: "Schon ein krasser G eine Frau anzugreifen, die nie ein Wort gegen einen verloren hat." Haten ohne Grund ist einfach uncool. Hoffen wir mal, dass Katja jetzt von MontanaBlack in Ruhe gelassen wird.

