Justin & Hailey Bieber: Hochzeit abgesagt?

Oh nein! Gehört das Liebesglück zwischen Hailey Baldwin und Justin Bieber nun der Geschichte an?

Hailey Baldwin & Justin Bieber: Heimliche Hochzeit

Im September vergangenen Jahres haben Hailey Balwin und Justin Bieber alle mit ihrer heimlichen Hochzeit geschockt. Bis Thanksgiving 2018 hielten die frisch Vermählten ihre Hochzeit geheim. Es gab eine Reihe von Anzeihen, wie beispielweise ein verdächtiger Ring, die Namensänderung von Hailey auf Instagram und auch ihr Onkel Alec Baldwin hatte sich verplappert. Doch erst Justin Biebers Thanksgiving-Post sorgte für klare Verhältnisse. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Foto, auf dem Bäume und ein schneebedeckter Boden zu sehen sind. Dazu schrieb er: "Erstes Thanksgiving als verheirateter Mann, erstes Thanksgiving, dass bei uns stattfand. Beziehungen sind hart und Liebe ist nicht immer einfach, danke Jesus, dass du mir gezeigt hast, wie! Jeder Tag ist ein Lernprozess, ich versuche geduldig, freundlich und selbstlos zu sein." Wow – ganz schön tiefgründige Worte.

Hailey Baldwin & Justin Bieber: Hochzeitsfeier geplatzt?

Im Januar dieses Jahres wollten das Model und der Sänger endlich ihre Liebe kirchlich besiedeln. Beiden ist die Religion enorm wichtig. Ein Insider verrät: "Justin und Hailey fühlen sich erst als verheiratetes Paar, wenn sie vor Gott ihr Gelübde gesprochen haben und der Heilige sie gesegnet hat." Doch nun haben sie die kirchliche Trauung und die mega Party abgesagt. Der Grund: "Sie haben einen Hochzeitsplaner und hatten gehofft, einen Januar-Termin zu finden. Sie können es kaum erwarten, mit Familie und Freunden eine große Party zu feiern. Aber der Januar ist da und sie arbeiten immer noch an Details und Planungen. Beide haben es nicht eilig und wollen sicherstellen, dass alles perfekt ist. Sie haben sich mit ihrem Pastor mehrmals getroffen, um die religiöse Zeremonie zu besprechen und genau herauszufinden, was sie wollen.", verriet ein Insider gegenüber E! News. Also ist alles halb so schlimm und die beiden Turteltauben verschieben den Termin einfach nur.

