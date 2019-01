Hailey Bieber: So schwer ist ihr Leben

Hailey Bieber: Traurige Beichte

Gestern schockte Hailey Bieber ihre Fans mit einem erschreckend ehrlichen und vor allem aufschlussreichen Posting auf Instagram. In diesem beschreibt sie ihr Gefühlsleben und dieses sieht ganz und gar nicht schön aus. Bisher hatte man den Eindruck, dass Hailey Biebers Leben kaum perfekter sein könnte. Sie ist ein gefragtes Model, hat die Liebe ihres Lebens geheiratet und ist finanziell abgesichert. Kaum vorstellbar, dass die schöne Blondine von Ängsten und Unsicherheiten geplagt wird. In dem langen Text auf Instagram heißt es: "Ich bin 22 Jahre alt und die Wahrheit ist, egal wie wunderbar das Leben von außen aussehen mag, ich kämpfe [...]. Ich bin unsicher, ich bin empfindlich, ich bin verletzt, ich habe Ängste, ich habe Zweifel, ich bin traurig, ich werde wütend. Ich kann die Tage nicht zählen, in denen ich mich bei Instagram sehe, scrollend, vergleichend, fühlend, dass ich nicht gut genug bin, dass mir so viel fehlt und ich kein Selbstvertrauen habe und mich immer nicht gut genug fühle. Jeder Tag ist ein Vertrauenskampf für mich." Für diese ehrlichen Worte erntet Hailey eine Vielzahl von Zusprüchen.

Hailey Bieber: Girlpower

So viele Promi-Damen können Hailey Bieber Gefühlswelt nachempfinden. Darunter auch Lisa und Lena – die beiden Girls posteten den eindringlichen Text auf ihrem Instagram-Account und schrieben folgende Zeilen dazu: "Jeder Mensch vergleicht sich mit jemand anderem. INSBESONDERE WIR MÄDCHEN! Wir machen es auch immer und immer wieder, aber Gott hat jeden von uns UNTERSCHIEDLICH und SPECIAL gemacht." Und auch Schauspielerin Millie Bobby Brown kann in ihren jungen Jahren nachvollziehen, wie es dem Model geht. Unter dem Bild kommentiert sie: "Könnte nicht mehr zustimmen! Du solltest dein Leben nicht mit unkontrollierten Inhalten vergleichen. Wir sind alle nur Menschen. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Küsse." Auch Powerfrau Bebe Rexha ist im ständigen Kampf mit sich selbst wie sie unter dem Posting offenbart. "Sich selbst zu lieben ist ein täglicher Kampf, dem alle Mädchen und Frauen gegenüberstehen. Ehrlich und offen zu sein, ist erstaunlich, weil Sie alle anderen Frauen dazu bringen, sich nicht allein zu fühlen. Ich sehe dich an und sage, was für eine unglaublich schöne Frau, sie ist so perfekt, ich wünsche mir, dass ich ihren Körper und ihr Gesicht hätte. Dieser Beitrag zeigt uns, dass du ein Mensch bist, und das lässt uns dich noch mehr lieben. Du bist mehr als genug.", kommentiert Bebe. Wow – mit so viel Zuspruch hätte Hailey wohl nie gerechnet. Toll wie all die Girls zusammenhalten und dieselben Gefühle teilen.

