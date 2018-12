Hailey Baldwin rastet auf Instagram aus

Hailey Bieber hat nun verraten, dass sie unter Angstzustände leidet. Das ist der Grund dafür ...

Hailey Baldwin: Verrücktes Jahr

Wow – was war das für ein Jahr für Hailey Baldwin. Das Model startet mega durch und läuft für Designer wie Tommy Hilfiger, Balmain und Chanel. Doch auch privat könnte es nicht besser für Hailey Baldwin laufen. Sie ist mit dem Mann ihrer Träume verheiratet und hat sich mit Justin Bieber zwei traumhaft schöne Villen gegönnt. Nach dem ewigen Liebes-Wirrwarr zwischen dem Model und dem Musiker haben sie ihre Liebe mit der Öffentlichkeit geteilt und somit besiedelt. Doch wie Hailey nun preisgibt, geht es ihr nicht ganz so gut wie es scheint. Sie leidet unter Angstzuständen.

Hailey Baldwin: Angstzustände

Nun verrät die 22-Jährige, dass Instagram ihre Psyche zutiefst belastet. Auf der Social Media Plattform hat sie sich gestern einmal so richtig ausgekotzt. Sie verrät, dass wenn sie mal ein Instagram-Break macht, geht es ihr viel besser. "Sobald ich zurückkehre, spüre ich sofort Beklemmung. Aber die Negativität ist extrem laut.", schrieb Hailey. Jedes Mal, wenn sie sich in Instagram einlogge, werde ihr Job kritisiert, ihre Beziehung und "eigentlich alle Dinge in deinem Leben, die positiv sind". Zuletzt wurde das Model dafür verspottet, dass sie Selena Gomez Fan-Seite folgte.

Das könnte dich auch interessieren: