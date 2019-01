Justin Bieber und Hailey Bieber: Not-Auszug aus Villa

Oh no! Justin Bieber und seine Frau Hailey haben gerade ganz schön großes Pech. Völlig ungeplant mussten die beiden Superstars jetzt aus ihrer schicken Luxus-Villa mit vier Schlafzimmern und sieben (!) Badezimmern ausziehen!

Justin Bieber und Hailey Bieber: Zum Auszug gezwungen

Egal, wie berühmt Justin und Hailey Bieber auch sind – von manchen Alltagsproblemen ist auch das frisch verheiratete Liebespaar nicht verschont. So kam es, dass der Sänger und das Topmodel nun für eine Woche im Hotel leben mussten… und das nicht etwa, weil sie Urlaub machten, sondern weil sie aus verschiedenen Gründen nicht länger in ihrer geliebten Villa in Toluca Lake (Los Angeles) wohnen bleiben konnten. Wie ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Portal TMZ verriet, sei nicht nur die Heizung im Pool des Luxus-Paars kaputtgegangen, sondern auch die Klimaanlage soll Probleme gemacht haben. Als ob das nicht schon reichen würde, gab es dann auch noch einen Wasserrohrbruch! Weil jetzt natürlich erst mal die Handwerker anrücken mussten, um das alles wieder in Ordnung zu bringen, mussten Justin und Hailey Bieber ihr geliebtes Zuhause vorübergehend verlassen.

Justin und Hailey Bieber: Ihr Plan ging nicht auf

Wie der Insider weiter verriet, war das nicht das erste Mal, dass das junge Ehepaar Probleme mit ihrem luxuriösen Eigenheim hatte: Bereits Ende 2018 mussten Justin und seine hübsche Frau für einige Tage ausziehen, weil die Toiletten in ihrem Haus plötzlich nicht mehr funktionierten. Dabei sind die beiden doch im vergangenen Herbst extra deswegen in die kalifornische Villa gezogen, um eben NICHT ständig in Hotels übernachten zu müssen... Zugegeben: Das ist zwar alles ganz schön ärgerlich, aber ganz so schlimm dürfte die vorübergehende Zeit außerhalb ihres 6000 Quadratmeter großen Anwesens auch nicht gewesen sein. Denn Justin und Hailey siedelten natürlich nicht in irgendeine Absteige über, sondern residierten in einem exklusiven Luxushotel im schicken Stadtteil Beverly Hills. Trotzdem seien die beiden dem Insider zufolge langsam so genervt von den ständigen Problemen mit ihrer Villa, dass sie bereits auf der Suche nach einem neuen Haus sein sollen…

Das könnte dich auch interessieren: