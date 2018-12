Justin Bieber: Krasse Selena-Gomez-Aktion

Geschmacklos oder cute? Justin Bieber hatte jetzt genau das gleiche Date mit seiner Frau Hailey Bieber, wie vor einem Jahr mit seiner Ex-Freundin Selena Gomez!

Justin Bieber: Ungewöhnliche Weihnachten?

Normalerweise verbringt Justin Bieber die Weihnachtszeit am liebsten bei seiner Familie in Kanada. Doch dieses Jahr scheint sich das geändert zu haben! Jetzt ging es für den "Cold Water"-Sänger nämlich ganz woanders hin. Und nein, es ist nicht New York City – die Heimatstadt von seiner frisch angetrauten Ehefrau Hailey Bieber (22) und deren Familie … Das neueste Reiseziel des Ehepaars ist der Bundesstaat Washington in den USA. Die beiden machten jetzt einen kleinen Trip in die Städte Bellevue und Seattle, die sich beide in Washington, dem nördlichsten Staat an der Westküste der USA, befinden. Am 14. Dezember schon wurden Hailey und Justin Bieber noch in ihrem aktuellen Wohnort Los Angeles, Kalifornien, am Flughafen gesichtet – es ging wohl nach Washington. Ob die beiden über die Feiertage dort bleiben werden, oder sich doch noch dazu entscheiden, mit der Familie zu feiern, steht noch nicht fest.

Justin Bieber: Gleiches Date wie mit der Ex

Die Stadt Bellevue ist aber kein unbekanntes Reiseziel von Justin Bieber. Genau vor einem Jahr ging es genau wie jetzt zu einem romantischen Liebes-Urlaub nach Washington – doch nicht mit Hailey Bieber, sondern damals noch mit seiner Ex-Freundin und Sängerin Selena Gomez! Hat er Hailey also auf genau das gleiche Date geschleppt, wie damals Selena? LOL, sieht ganz danach aus! Justin und Selena wurden nämlich am 16.12.2017 dabei fotografiert, wie sie ganz verliebt durch die Innenstadt schlenderten und später noch der angesagten Bar "Sugar Factory" einen Besuch abstatteten. Ob er da jetzt wohl auch mit Hailey hingeht? Zugegeben: Wäre ein kleines bisschen einfallslos …

Schau, hier hat ein Fan Hailey und Justin Bieber heimlich in einem Restaurant in Seattle gefilmt:

Fan taken video of Justin and Hailey Bieber in Seattle, Washington. (December 17) pic.twitter.com/BYCZz7W2x3 — Bieber-news (@yourbiebernews3) 18. Dezember 2018

