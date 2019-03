Justin Bieber: Dummer Polizei-Zwischenfall

Justin Bieber: Von Cops verfolgt

So etwas wie Langeweile gibt es im Leben von Justin Bieber wohl nicht. Selbst an Tagen, wo er einfach nur mit dem Auto von A nach B fahren will, passiert oft irgendetwas unvorhergesehenes. So auch gestern! Justin und seine Frau Hailey cruisten in ihrem Lamborghini durch die Gegend, als sie plötzlich völlig unerwartet von einem Streifenwagen aufgehalten wurden, der ihnen dicht auf den Fersen war. OMG, was war da los? Hatte der 25-Jährige etwa gegen die Verkehrsregeln verstoßen?

Hat Justin Bieber Schuhe gestohlen?

Nein, Justin Bieber ist in seinem schicken Wagen nicht etwa zu schnell unterwegs gewesen. Der Grund für sein kurzes Polizeiverhör war ein ganz anderer: Seine Schuhe! „Virgil Bruder, du machst mich fertig. Ein Cop kam gerade zu mir und fragte mich, warum ich noch das Sicherheitsetikett an meinem Schuh habe. Was zur Hölle?“, erzählte der Sänger in seiner Insta-Story und fing an zu lachen, während er seine Off-White x Nike Air Max 90 filmte!

„Ich musste ihnen erklären, dass das einfach Fashion ist! Bruder, du bringst mich in Schwierigkeiten“, sagte Justin, wieder an Virgil gerichtet. Für alle, die ihn nicht kennen: Virgil Abloh ist ein bedeutender amerikanischer Modedesigner, der seit vergangenem Jahr Leiter der Louis-Vuitton-Kollektion für Herrenbekleidung ist. 2012 hatte der 38-Jährige sein mega angesagtes Modelabel Off-White gegründet. Vor einiger Zeit hatte er die Idee, Sicherheitsetiketts einfach als Accessoires für seine Schuhkollektion umzufunktionieren. Das wurde Justin jetzt zum Verhängnis 😃

