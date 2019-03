Hailey und Justin Bieber: Dieses Beauty-Produkt werden sie sich niemals teilen

Hailey Bieber hat ziemlich private Einblicke in die Körperflege-Gewohnheiten von sich und ihrem Mann Justin Bieber gegeben.

Hailey Bieber: Beauty-Prodikt aus Eigenblut

Justin Bieber und seine Hailey genießen das Eheleben und teilen nicht nur ihre Freizeit miteinander, sondern auch ihre Beauty-Produkte. Das hat die 22-Jährige jetzt in einem Interview verraten: „Mein Ehemann Justin und ich teilen dasselbe Unite-Shampoo in der Dusche!“ Warum auch nicht, ist ja praktisch, wenn man nur ein Shampoo kaufen muss, das beide gut finden. Doch es gibt natürlich auch Dinge, die sie auf keinen Fall vom jeweils anderen benutzen würden: „Wir teilen uns definitiv keine Hautpflegeprodukte“, stellte Hailey klar. Und das hat auch einen (etwas ekligen) Grund, wie sie weiter verriet: „Ich benutze eine Feuchtigkeitscreme, die unter anderem aus meinem eigenen Blut hergestellt wird. Ich glaube kaum, dass er das auf seinen Körper schmieren möchte“, so das Model.

