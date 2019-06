Justin Bieber: Diese Ex-Freundin ist jetzt DJane!

Justin Bieber: Das macht Ex-Freundin Chantel Jeffries heute

Justin Bieber (25) ist mittlerweile glücklich mit Ehefrau Hailey Bieber (22) verheiratet und hat seine wilde Dating-Phase hinter sich gelassen. Aber was macht eigentlich seine Ex-Freundin Chantel Jeffries (26)? Wer jetzt nicht gleich weiß, um wen es sich bei der Dame handelt: Chantel Jeffries ist das Girl, das Justin Bieber in seiner verrücktesten Partyzeit begleitete. 2014, sowie 2016 wurde den beiden nämlich eine Affäre nachgesagt und Chantel und Justin wurden ständig zusammen auf Partys gesichtet. So sieht Chantel heute aus:

Chantel Jeffries & Justin Bieber: Verhaftet!

Sie war übrigens auch diejenige, die auf dem Beifahrersitz saß, als Justin Bieber 2014 in seinem Lamborghini verhaftet wurde, nachdem er viel zu schnell durch die Stadt gerast war! Damals kannte man die schöne US-Amerikanerin zwar wenn überhaupt nur als Model, und Freundin von Justin Bieber, doch heute ist sie überraschenderweise selbst erfolgreiche Musikerin: Sie arbeitet als DJane und Musikproduzentin! Nebenbei führt Chantel auch noch einen YouTube-Kanal, auf dem sie lustige Urlaubs- Lifestyle- und Make-Up-Videos postet. Kein Wunder: Ihre beste Freundin ist Alissa Violet, die Ex von Jake Paul und heutiges Girlfriend von Faze Banks!

Chantel Jeffries: Musikvideo mit YouTube-Stars

Schon im mai 2018 veröffentlichte Chantel Jeffries ihre erste Single "Wait", die sie mit Migos-Rapper und dem Ehemann von Cardi B – Offset – aufnahm. Der Track wurde voll abgefeiert und landete in den USA sogar auf Platz vier der digitalen Dance-Charts. Darauf folgten Songs wie "Both Sides" (featuring Vory), "Better" (featuring BlocBoy JB & Vory), "Facts" (featuring YG, Rich The Kid, and BIA) und Chantels neuester Song "Chase The Summer", den die YouTuberin gemeinsam mit RnB-Star Jeremih aufnahm. Im Musikvideo tanzt die 26-jährige gemeinsam mit ihrer besten Freundin und YouTube-Star Alissa Violet (22), Model Cindy Kimberly (20) und Mackenzie Altig (25).

Schau hier das Musikvideo zu "Chase The Summer":

