Gerade erst hat Justin Bieber seine Hailey Bieber geheiratet und tut alles, um den perfekten Ehemann abzugeben! Doch er war nicht immer so anständig – im Gegenteil … Wir erinnern uns an Skandale rund um die Uhr, Drogen- und Alkoholexzesse und sogar einen Gefängnisaufenthalt! Heute verrät Justin Bieber den traurigen Hintergrund seiner verrückten Drogen-Phase: "Ich tat Dinge, für die ich mich so sehr schämte, weil ich sexsüchtig war, und ich glaube, ich habe Xanax benutzt, weil ich mich so geschämt habe. Die Drogen legten einen Film zwischen mich und dem, was ich tat. Es wurde ziemlich dunkel in mir. Ich glaube, es gab Zeiten, in denen meine Security spät in der Nacht zu mir kam, um meinen Puls zu überprüfen und um zu sehen, ob ich noch atme."