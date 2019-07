Julienco: Fremdgeh-Nachrichten auf Instagram

Julienco: Nachricht von sexy Girl

Julienco hat gestern in seiner Insta-Story ein Foto gepostet, was viele Fans erstmal geschockt haben dürfte. Auch Bibi hatte vor kurzem ein Schock-Erlebnis in der Nacht … Auf dem Screenshot ist nämlich die Nachricht von einer Instagrammerin namens „Sexy Girl“ an ihn zu sehen, in der steht: „Hey Schatz sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber du warst nicht am Hotelzimmer wie wir es vereinbart hatten. Warte auf dich Schatz, liebe Grüße.“ Geht Julian etwa seiner Bibi fremd?! Wohl kaum, denn der 26-Jährige kommentiert den Screenshot ironisch mit: „Oh ok sexy Girl, versuch es doch am besten später nochmal.“

Bibis Reaktion auf andere Frau

In dem folgenden Video in Julians Insta-Story sagt er: „So wir fahren jetzt ganz schnell nach Hause, weil ich lasse sexy Girl echt ungerne warten.“ Mit den Worten richtet der YouTuber die Kamera auf Bibi, die nur verwirrt guck und „Hä?“ fragt. Julian kann sich dabei ein Grinsen nicht verkneifen und haut raus: „Du bist es nicht!“ Ganz schön frech von Julienco! Aber immerhin ist ja alles nur ein Spaß und die 26-Jährige dürfte diese Witze von ihrem Schatz echt gewöhnt sein … Erst letztens ging ein Prank schief, bei dem Julian Bibi verletzte.

