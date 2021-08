Julienco postet Foto mit Sportwagen: Haben er und Bibis Beauty Palace etwa ein neues Auto?

Julienco und Frau Bibis Beauty Palace leben das absolute Traum-Leben! Sie hüpfen von Urlaub zu Urlaub, haben sich ein fettes Ferienhaus gegönnt und haben eine glückliche und gesunde Familie. Bis heute gehören die beiden zu den erfolgreichsten YouTuber*innen Deutschlands und haben sich beinahe ein kleines Imperium aufgebaut, dass sie gut verdienen ist heute kein Geheimnis mehr. Wenn man den beiden auf Instagram folgt, sieht man auch, wofür die YouTuber am meisten Geld ausgeben. Aber nicht nur für sich: Auch für Fans gibt es von Bibi und Julian immer wieder krasse Preise. Jetzt zeigt Julienco auf Instagram jedoch ein ziemlich krasses Auto: Einen blitzeblank polierten Sportwagen, der ziemlich nach einem Ferrari aussieht. In den Kommentaren fragen Fans schon, ob es sich dabei um das neue Auto von Bibis Beauty Palace und Julienco handelt. Bibi kommentierte das Bild mit den Worten: "Da freut sich nicht nur einer. So süß meine 3!" Ist das ein Hinweis darauf? Für einige Follower ein Grund neidisch zu werden …

Julienco: Follower neidisch auf Auto-Bild

Vor kurzem waren Bibis Beauty Palace und Julienco noch auf den Malediven. Das YouTube-Paar ist generell viel im Urlaub unterwegs. Es ist also wahrscheinlicher, dass es sich bei dem Auto um einen Leihwagen handelt oder sie lediglich ein Foto davor gemacht haben. In einem ihrer letzten Vlogs fahren sie nämlich noch in ihrem gewohnten Auto durch die Gegend. In den Kommentaren zu dem Bild sind jedenfalls nicht alle Fans happy. Man findet viele Neider mit Kommentaren wie: "muss das sein" oder "jetzt übertreibt ihr aber" – obwohl niemals gesagt wurde, dass es das neue Auto der YouTuber ist. Wir würden der Familie so einen schicken Sportwagen jedenfalls gönnen. Bibi und Julian arbeiten seit Jahren hart für ihre Karriere, da ist es nur verständlich, wenn man sich immer mal etwas leistet. Neid ist außerdem absolut nicht cool. Sollten sie ein neues Auto bekommen, werden die Anzeichen dafür sicherlich etwas deutlicher sein und es gibt bestimmt auch ein YouTube-Video dazu. Bisher ist das Bild also nur cool anzusehen!

