Juice WRLD im BRAVO-Interview über seinen Erfolg

BRAVO: DEINE TRACKS SIND IM LETZTEN JAHR DURCH DIE DECKE GEGANGEN. „LUCID DREAMS“ GEHÖRTE ZU DEN GRÖSSTEN HITS DES JAHRES UND WURDE ÜBER 750 MILLIONEN MAL GESTREAMT. WIE FÜHLT SICH DAS AN, WENN MAN SOLCHE ZAHLEN SIEHT?

JUICE WRLD: Das erzähle ich jedem, der mir die Frage stellt: Es fühlt sich so an, als würde ich jeden Moment aufwachen, und alles war nur ein Traum. Mich freut der Erfolg, weil ich versuche, eine Message zu verbreiten. Aber an sich ist es mir egal, wie gut ein Song in den Charts performt.

BRAVO: WELCHE MESSAGE MÖCHTEST DU DENN VERBREITEN?

JUICE WRLD: Dass jeder zu sich stehen sollte. Dadurch, dass ich über meine Probleme spreche, will ich Leuten zeigen, dass es okay ist, zu seinen Fehlern zu stehen.

Juice WRLD über seine Vorbilder

BRAVO: 2016 HAST DU DEINE ERSTE EP VERÖFFENTLICHT. DREI JAHRE SPÄTER BIST DU AUF CO-HEADLINER-TOUR MIT NICKI MINAJ. WIE IST DAS, MIT DEINEN IDOLEN UNTERWEGS ZU SEIN?

JUICE WRLD: Nicki gehört auf jeden Fall auch zu den Musikern, zu denen ich immer aufgeschaut habe. Aber auch Lil Wayne und Drake haben mich in meiner Jugend inspiriert. Umso unglaublicher ist es für mich, dass ich jetzt neben diesen Leuten auftrete.

Juice WRLD über Drogen-Probleme

BRAVO: DU HAST ERWÄHNT, DASS DU FRÜHER VIELE PROBLEME HATTEST. WAS IST DEIN TIPP FÜR ALLE, DENEN ES ÄHNLICH GEHT?

JUICE WRLD: Genieß jeden Moment deines Lebens. Hab Spaß daran, jung zu sein, und versuch, viel zu erleben. Mir wurde das als Kind nicht gesagt. Manchmal wünsche ich mir die Unschuld und den Glauben, den man als Kind hat, zurück.

BRAVO: WANN HAST DU GEMERKT, DASS DU DEINEN LEBENSSTIL ÄNDERN MUSST?

JUICE WRLD: Irgendwann habe ich auf meinen Körper gehört. Er sendet dir Signale, wenn dir etwas nicht guttut. Ich sehe, wie viele Rapper durch Drogen sterben – das möchte ich nicht. Ich will, dass es mir körperlich und psychisch gut geht! Ich will einen klaren Kopf haben und die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist mir sehr wichtig geworden, und daran arbeite ich gerade hart.

BRAVO: WARUM HÖREN JUGENDLICHE LIEBER AUF IHRE IDOLE – UND NICHT AUF IHRE ELTERN?

JUICE WRLD: Weil wir cooler aussehen. (lacht) Wir sagen ihnen nicht ständig, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber ich gebe euch einen Tipp: Deine Eltern wollen nur das Beste für dich. Aber ich weiß, dass man das als Teenager nicht versteht. Deswegen ist es mir wichtig, mit meiner Musik eine gute Message zu verbreiten. Es gibt zwar trotzdem viele Leute, die auf mich losgehen und mir vorwerfen, über Drogen zu singen. Aber meine alten Dämonen wie die Sucht, gefährliche Beziehungen und meine Angstzustände sollen anderen helfen, ihre Dämonen zu besiegen.

