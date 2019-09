Jorge Blanco an Tini: „Ich liebe dich!“

Tini und Jorge Blanco singen wieder zusammen

Im Sommer 2018 kehrte die Serie "Violetta" in die Disney Channel App zurück. Seitdem haben unzählige Fans sicher alle Folgen wieder und wieder durchgesuchtet. Denn schon 2015 lief die letzte Folge und beendete damit die mega beliebte Show. Jetzt fand allerdings eine kleine Reunion der beiden Hauptdarsteller Tini Stoessel und Jorge Blanco statt. Der Sänger unterstützte die schöne Latina nämlich auf ihrer Tour und trat zusammen mit ihr auf die Bühne. Und das hat nicht nur die vielen Konzertbesucher gefreut, sondern auch die zwei ehemaligen Serienkollegen selbst, wie ein super süßer Instagram-Post zeigt. Obwohl Jorge Blanco und Tini schon so lange nicht mehr miteinander drehen, sind sie scheinbar immer noch extrem close😍

Jorge Blanco liebt Tini

Klar, wir wissen alle, wie überglücklich Tini mit ihrem neuen Freund Sebastián Yatra ist. Deshalb bleibt auch kein Zweifel daran, dass Jorge Blancos Liebeserklärung auf Instagram rein freundschaftlich gemeint ist, was das Ganze eigentlich noch süßer macht und beweist, wie wichtig die beiden füreinander sind. Zu einem Foto von ihrem gemeinsamen Auftritt schrieb der 27-Jährige nämlich: „Welch ein Vergnügen, nach so vielen Jahren wieder mit dir die Bühne zu teilen, kleine Schwester! Tini Stoessel, ich liebe dich!“ Und auch Tinis Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Das Vergnügen war ganz meinerseits, mein Freund! Viele Erinnerungen werden immer in meinem Herzen bleiben! Ich liebe dich.“ Aaaw, so eine Freundschaft wünscht sich doch echt jeder!🙏🏻

