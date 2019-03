Tini: Datet sie diesen Superstar?

Nach der Trennung von Pepe Barroso werden die Gerüchte um die Liebelei zwischen Tini Stoessel und diesem Superstar immer lauter. Wir verraten euch, was dahinter steckt.

Zwischen Tini Stoessel (21) und Model Pepe Barroso (22) soll nun endgültig alles aus und vorbei sein. Nach über zwei Jahren Beziehung und einer kurzen Trennung haben die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance gegeben. Im exklusiven Interview Anfang Oktober 2018, verriet uns Tini wie sie und Pepe wieder zueinander gefunden haben. "Wir hatten nie das Problem, dass wir uns nicht mehr geliebt haben. Die Wahrheit ist, dass wir einfach keine Zeit mehr füreinander hatten und deshalb eine Fernbeziehung geführt haben. Das ist gar nicht so leicht, aber wir haben uns zum Glück noch eine Chance gegeben und machen jetzt das Beste daraus!", erzählt die Schauspielerin. Doch der zweite Anlauf hat wohl nicht funktioniert. Die Fans der Sängerin spekulieren, dass Tini und Pepe tatsächlich getrennt sind, da sie sich nicht mehr auf Instagram folgen. Nun kommt Hottie Sebastian Yatra (24) ins Spiel. Dem Sänger wird eine Liaison mit der hübschen Tini nachgesagt.

Die beiden Musiker kennen sich bereits seit Längerem. Sie haben sogar den gemeinsamen Song "Quiero Volver" im August vergangen Jahres veröffentlicht. In dem Video spürt man die fesselnde Anziehung zueinander deutlich. Ist etwa aus der Freundschaft mehr geworden? Letzte Woche teilte die Musikerin in ihrer Instagram-Story ein Bild, auf dem sie einen Ring trägt, der eins zu eins wie der Ring aussieht, den der kolumbianische Künstler zuvor trug. Und auch das gemeinsame Bild, dass die Beauty sowohl auf Twitter als auch auf Instagram postete, wirkt ziemlich verdächtig. Tini und Sebastian blödeln darauf rum – das Foto hat sie mit einem Herz versehen. Möglich wäre natürlich auch, dass die beiden erneut an einem gemeinsamen Track arbeiten. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

