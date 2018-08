„Violetta“ kehrt zurück!

Mega-News für alle „Violetta“-Fans: Bald laufen wieder die alten Folgen der Serie!

Violetta: Ende August wieder verfügbar

Im Jahr 2015 kam der Schock für alle „Violetta“-Fans: Die beliebte Disney-Serie mit Mega-Star Martina „Tini“ Stoessel (21) in der Hauptrolle endet – für immer! Doch jetzt kommt ein kleiner Trostpreis: Denn in der Disney Channel App kannst du ab Montag, dem 27. August, die ganze Serie von Anfang an noch einmal anschauen – kostenlos! Jede Woche werden jeweils fünf Folgen der 240-teiligen argentinischen Telenovela auf deinem mobilen Gerät verfügbar sein. Yeah, du kannst dir also jeden Tag eine Folge anschauen!

Violetta: Alles über die Disney-Serie

Ganz klar: „Violetta“ war ein riesiger Erfolg! Die TV-Serie verhalf Martina Stoessel, die darin die Rolle der Violetta Castillo spielt, zum weltweiten Durchbruch. Mit drei emotionalen Serien-Staffeln, ausverkauften Stadien der „Violetta LIVE Tour“ und sogar einem eigenen Kinofilm eroberten die Darsteller die Herzen aller Jugendlichen und wurden so zu absoluten Idolen. In Argentinien wurde die erste Folge bereits 2012 ausgestrahlt, seit Mai 2014 konnten wir die Mega-Serie auch in Deutschland sehen. Auch wenn leider keine weiteren Staffeln in der Zukunft geplant sind, gibt's die alten Folgen ab dem 27. August zu sehen – umsonst auf deinem Smartphone oder Tablet-PC! Dafür brauchst du nur die passende App zu holen und schon kannst du dich auf ein Wiedersehen mit Violetta, Léon, Ludmila und Co. freuen.

Violetta: Darum geht’s in der Serie

Violetta (Martina Stoessel) verliert als kleines Kind ihre Mutter. Sie stirbt einen tragischen Tod, als das Flugzeug abstürzt, in dem sie sitzt. Nach dem Unfall beschließt Violettas Vater, ihre Heimatstadt Buenos Aires zu verlassen, und zieht mit seiner Tochter nach Spanien. Doch als die beiden eines Tages wieder in die Metropole zurück kehren, scheint nichts so zu sein, wie früher: Violetta besucht zufällig die Musikschule „Studio 21“ und entdeckt dort ihr musikalisches Talent. Doch ihr Vater hütet ein großes Geheimnis! Denn Violetta weiß nicht, dass ihre Mutter eine erfolgreiche Sängerin war… Na, bist du gespannt, wie es weitergeht? Dann hol' dir die Disney-Channel App und schau dir jede Woche fünf Folgen der 3-Staffel-Serie an. Viel Spaß!

