Joe Jonas über Trennung von Sophie Turner

Die Liebesgeschichte rund um Sophie Turner und Joe Jonas begann im Jahr 2016. Ende 2016, um genau zu sein. Die beiden sollen da schon die Feiertage rund um Thanksgiving miteinander verbracht haben. Anfang 2017 haben sie ihre Beziehung auch schon Instagram offiziell gemacht. Im Oktober 2017 haben Joe und Sophie dann ihre Verlobung bekannt gegeben. Heimlich geheiratet wurde dann 2019 in Las Vegas. Aber auch mit ihren Freund*innen und ihrer Familie wollten die beiden Superstars eine Hochzeit feiern. So gab es eine zweite, große Hochzeit in Frankreich.

Im Februar 2020 haben die beiden Lovebrids dann bekannt gegeben, dass Sophie schwanger ist und die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Willa Jones erblickte am 22. Juli 2020 das Licht der Welt. Fast genau zwei Jahre später (am 14. Juli 2022) haben Sophie und Joe eine weitere Tochter bekommen. Sophie Turner und Joe Jonas haben ein Namensgeheimnis, was den Namen ihrer zweiten Tochter angeht. Alles in allem scheint ihr Beziehung wie im Bilderbuch zu sein. Wieso hat sich Joe Jonas also von Sophie Turner getrennt?