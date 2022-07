Joe Jonas & Sophie Turner: Namensgeheimnis um neugeborene Tochter erklärt

Joe Jonas & Sophie Turner: Tochter Willa hat nun eine kleine Schwester

Juhu, im Hause Jonas-Turner herrscht mal wieder Baby-Fieber! Nachdem letztes Jahr im Juli die erste Tochter – Willa Jonas – von „Game of Thrones“-Star Sophie Turner (26) und Joe Jonas (32) zur Welt kam, erblickte gestern, am 14.07.22, ihre zweite Tochter das Licht der Welt. Seit 2016 sind die beiden ein Paar und ihr Kennenlernen war so süß!

Ihre zwei Töchter machen das Liebesglück nur noch perfekter. Die "Game Of Thrones"-Schauspielerin schwärmte in einem ELLE Interview von ihrem Babyglück: „Das ist es, worum es mir im Leben geht. Die nächste Generation großzuziehen. Das Größte im Leben ist, zu sehen, wie meine Tochter immer stärker wird. Wir freuen uns sehr auf den Familienzuwachs. Es ist der schönste Segen aller Zeiten.“

Joe Jonas & Sophie Turner: So beschützen sie ihre Familie

Über das Privatleben der beiden ist relativ wenig bekannt – und das ist auch so gewollt. Privatsphäre und das Wohl ihrer Familie steht bei ihnen an erster Stelle.

Sophie erklärt warum: „Ich beschütze das Leben, das wir uns aufgebaut haben. Jedes Mal, wenn Joe und ich zusammen auf dem roten Teppich stehen, stellen wir sicher, dass es einen richtigen Grund hat und sinnvoll für unsere Karrieren ist. Wir wollen uns nicht als Promi-Paar vermarkten. Das ist nicht so cool.“ Zudem betonte sie, dass vor allem ihre Kinder nun mal niemals danach gefragt hätten, berühmt zu sein. Aus diesem Grund behält das Couple den Namen ihrer kleinsten Tochter zunächst für sich.

Aber nicht nur der Mittlere Jonas Brother schwebt im Babyglück, auch der Jüngste, Nick Jonas (29) und seine Frau Priyanka Chopra (39) wurden nur einige Monate zuvor Eltern einer kleinen Tochter. Hier verraten sie ihr Traumpaar-Geheimnis.

