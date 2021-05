Nick Jonas verletzt ins Krankenhaus eingeliefert!

Nick Jonas nach Set-Unfall im Krankenhaus

Nachdem die Jonas Brothers in der neuen Netflix-Serie "Dash & Lily" zu sehen waren, hat Nick Jonas schon wieder ein neues Projekt am Start. Problem ist: KEINER weiß, was genau es ist. Während der Dreharbeiten zu seiner neuen Show hat sich Nick Jonas am späten Samstag verletzt. Die Verletzung scheint so schlimm gewesen zu sein, dass er sofort mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Mittlerweile soll der Sänger wieder zu Hause sein und sich erholen, da er heute Abend wieder in der amerikanischen Version von "The Voice" als Juror zu sehen sein soll. Was ist passiert? Diese Frage stellen sich gerade Fans auf der ganzen Welt …

DIE BELIEBTESTEN BOYBANDS ALLER ZEITEN

Nick Jonas: Fans sorgen sich wegen Verletzung

Die Arbeiten an diesem neuen Projekt scheinen ziemlich mysteriös zu sein, denn die Umstände und Gründe für die Verletzung sind weiterhin unbekannt. Weder Nick Jonas, noch seine Frau Priyanka Chopra haben etwas auf Social Media dazu gepostet. Fans machen sich jedenfalls sehr große Sorgen um ihr Idol und fragen sich, warum sich keiner aus Nicks Team mit einem Statement äußert. Erst kürzlich hat das "Jonas Brothers"-Mitglied verraten, dass er vor 13 Jahren mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Vermutlich werden wir erst heute Abend in der neuen Folge von "The Voice" erfahren, was wirklich passiert ist und wie es Nick Jonas geht. Wir werden euch definitiv auf dem Laufenden halten und hoffen, dass es ihm schnell wieder besser geht.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->